لماذا يريد "نتنياهو" الهيمنة على "محور فيلادلفيا"؟ تصريحات وقوات مصرية حاضرة

يمتد المحور من البحر المتوسط شمالًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، بطول نحو 14 كيلومترًا، وتفرض اتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل" قيودًا عددية ونوعية على نشر القوات على جانبي الحدود، بما في ذلك الجانب المصري للمحور.