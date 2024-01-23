مجدداً.. هجومان بمسيّرتين على قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار العراقية

يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأمريكي لنحو 130 هجوماً على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة، الأمر الذي دفع واشنطن إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين .