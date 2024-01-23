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مجدداً.. هجومان بمسيّرتين على قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار العراقية

الجيش الأمريكي تعرض لأكثر من 130 هجوماً بسوريا والعراق منذ بدء الحرب على غزة
قاعدة عين الأسد غرب الأنبار
قاعدة عين الأسد غرب الأنبار

في استمرار للهجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق منذ اندلاع الحرب في غزة، تعرضت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار مجدداً لهجومين بمسيّرتين مساء الثلاثاء.

وفي التفاصيل، تعرضت قاعدة عين الأسد خلال الفترة الماضية أكثر من مرة لهجمات، كان آخرها السبت، وفقاً للعربية نت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان حينها، إن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأمريكي لنحو 130 هجوماً على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة، الأمر الذي دفع واشنطن إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين .

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته

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