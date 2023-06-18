قتلى وجرحى جرّاء هجوم في بوركينا فاسو

قُتل نحو عشرة مدنيين، الجمعة، في هجومٍ شنّه مسلحون يُشتبه في أنهم إرهابيون في غرب بوركينا فاسو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس، السبت، من مصادر أمنية ومحلية.
وأوضح مصدر أمني لفرانس برس أن "مسلحين هاجموا ليل الجمعة قرية سارا" على بُعد نحو 100 كيلومتر من بوبو ديولاسو، ثاني مدينة في البلاد، قائلا إن هناك عشرة قتلى وعدداً من الجرحى.
من جهته، روى أحد سكان المنطقة لفرانس برس، أن "تسع جثث دُفنت السبت. لكنّ شخصين توفيا أيضاً متأثرين بجروحهما، ليرتفع عدد القتلى إلى 11".
وقال فرد آخر من السكان إن "الإرهابيين" دخلوا القرية نحو الساعة 20:00 (بالتوقيتَين المحلي وغرينتش).. وأضاف "فتحوا النار على مجموعة أشخاص. قُتِل بعضهم داخل منازلهم وأُصيب آخرون".
وأكّد مصدرٌ أمني ثانٍ حصول الهجوم، مشيراً إلى أنّ عمليّات بحث بُوشرت في المنطقة وكذلك في "مناطق أخرى استهدفتها مجموعات مسلحة"، من دون أن يخوض في تفاصيل.