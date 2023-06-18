قتلى وجرحى جرّاء هجوم في بوركينا فاسو

وأوضح مصدر أمني لفرانس برس أن "مسلحين هاجموا ليل الجمعة قرية سارا" على بُعد نحو 100 كيلومتر من بوبو ديولاسو، ثاني مدينة في البلاد، قائلا إن هناك عشرة قتلى وعدداً من الجرحى.