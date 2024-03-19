"الخارجية الفلسطينية": جيش الاحتلال بدأ بتدمير رفح والقصف الوحشي مستمر

وأدانت الوزارة بأشد العبارات "القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والذي يتصاعد بشكل جنوني منذ يوم أمس، وتركز فجر هذا اليوم على استهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام".