"مخصص للتصوير".. إيران تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري

وأوضح المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، أن القمر "نور 3" أطلق إلى الفضاء ووضع في مداره بنجاح على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض، من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، على متن الصاروخ "قاصد".