"مخصص للتصوير".. إيران تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري

أعلنت إيران، اليوم (الأربعاء)، أنها أطلقت قمراً اصطناعياً عسكرياً ثالثاً إلى الفضاء، مخصص للتصوير، ضمن خطة طهران لتطوير صناعتها الفضائية.
وأوضح المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، أن القمر "نور 3" أطلق إلى الفضاء ووضع في مداره بنجاح على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض، من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، على متن الصاروخ "قاصد".
من ناحيتها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن "القمر الاصطناعي الإيراني الجديد يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوجرام".
وأضافت أن "القمر الجديد يمكنه إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية".