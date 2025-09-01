يحمل طعامًا ومياهًا وأدوية.. أسطول "الصمود العالمي" يتجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

في خطوة جريئة، أبحر أسطول "الصمود العالمي" من برشلونة متجهًا إلى قطاع غزة، حاملًا أطنانًا من المساعدات الإنسانية، ويضم الأسطول، الذي يشارك فيه حوالي 20 قاربًا تحمل وفودًا من 44 دولة، وطعامًا ومياهًا وأدوية لدعم سكان القطاع المحاصر منذ 18 عامًا، ويهدف الأسطول إلى كسر الحصار الإسرائيلي وفتح ممر بحري إنساني، وسط تحذيرات من مجاعة تهدد نصف مليون شخص في غزة.