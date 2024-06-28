خطر مواجهة "الناتو" وروسيا يرتفع.. موسكو تسيطر على بلدة في دونيتسك الأوكرانية

ومنذ أشهر، يمسك الجيش الروسي بزمام الوضع، وقد أطلق في العاشر من مايو هجومًا جديدًا على الشمال الشرقي في منطقة خاركيف ضدّ جيش أوكراني يفتقر إلى العتاد والعدة، غير أن القوّات الأوكرانية باتت في وضع أفضل، بحسب كييف، بعدما بدأت المساعدات الغربية التي بقيت مجمّدة طوال أشهر تصل إلى الجنود المتمركزين على الجبهة.