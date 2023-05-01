أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح.. البيت الأبيض يكشف حجم خسائر "فاغنر" في أوكرانيا

ورفض كيربي الإدلاء بأي تصريح بشأن الخسائر التي تكبّدتها أوكرانيا التي يدعمها في تصدّيها للقوات الروسية تحالف غربي تقوده الولايات المتحدة، وقال : "يعود إليهم أن يتحدثوا عن هذا الأمر (الخسائر البشرية) أو لا. لن أفصح عن أي شيء من شأنه أن يجعل الأمر صعبًا عليهم. هم الضحايا، وروسيا هي المعتدي".