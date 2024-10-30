مجلس الأمن يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الأونروا ويحذر من عواقب حظر عملها بغزة

وفي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الأمن للخروج بموقف موحد منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أكد المجلس على أهمية الأدوار "الامتيازية" للأونروا التي تتيح لها تقديم الإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.