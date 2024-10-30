مجلس الأمن يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الأونروا ويحذر من عواقب حظر عملها بغزة

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم عن قلقه العميق إثر اعتماد إسرائيل قانوناً يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل أراضيها، داعياً إلى احترام التزاماتها الدولية والسماح للأونروا بمواصلة تقديم خدماتها الأساسية في قطاع غزة.
وشدد المجلس، في بيان صدر وسط انقسامات داخلية بسبب الفيتو الأمريكي، على ضرورة أن يتمكن العاملون في الأونروا من القيام بمهامهم المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق العربية نت.
وفي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الأمن للخروج بموقف موحد منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أكد المجلس على أهمية الأدوار "الامتيازية" للأونروا التي تتيح لها تقديم الإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحذيراً من أن إيقاف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة سيحرم اللاجئين من الخدمات الضرورية.
وأكد غوتيريش في رسالته أن الاحتلال يتحمل مسؤولية تلبية احتياجات المدنيين تحت القانون الدولي، مشيراً إلى أن اتفاقاً أُبرم عام 1967 يلزم إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.