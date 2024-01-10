على متنها أجانب.. "حركة الشباب" تحتجز مروحية تابعة للأمم المتحدة بالصومال

وتفصيلاً، قال الميجر حسن علي، إن الطائرة واجهت عطلاً بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود، بحسب ما نقلته "رويترز".