مع توقف "نورد ستريم 1".. "غازبروم" الروسية تواصل نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام فقط، لكن خط الأنابيب لم يستأنف عملياته وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشكلات فنية.