بعد اشتعالها في 13 جامعة أمريكية.. شاهد اتساع احتجاجات أوروبا ضد حرب "إسرائيل" على غزة

وفي الوقت الذي اشتبك فيه المتظاهرون مع سلطات إنفاذ القانون في جامعات أمريكية، إلا أن المواجهات في حرم الجامعات الأوروبية بقيت محدودة، وهو ما يعزوه محللون تحدثوا للصحيفة إلى "اختلاف ثقافة الاحتجاج والتركيبة السكانية، وقوانين التعبير عن الرأي واللوائح المنظمة للجامعات، وسلوكيات أجهزة الأمن"؛ فيما يشير البعض إلى أن بعض الحكومات الأوروبية سعت إلى فرض قيود على الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.