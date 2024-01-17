واشنطن.. مجلس الشيوخ يرفض قراراً بمراقبة استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية

وأضاف هذا الديموقراطي، الذي ينتقد إسرائيل بسبب وحشية عمليتها العسكرية في قطاع غزة: "إنها تتطلب ببساطة أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها حول كيفية استخدام مساعداتنا. وآمل أنه لا يوجد أي شيء معيب أو خاطئ في السؤال عن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية".