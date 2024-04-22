فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غدٍ، لبحث جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم: إن الاجتماع الطارئ سوف يتضمن الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.