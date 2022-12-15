أمريكا تدرج 18 كيانًا جديدًا ضمن قائمة عقوباتها على روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم "الخميس"، إضافة 18 كيانًا روسيًّا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنّها على أوكرانيا.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن الكيانات الإضافية ترتبط بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية بتحييد أصول 40 شخصًا من النخبة الحاكمة.
وبيّن المكتب أن الخطوة الجديدة جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحدّ من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا.