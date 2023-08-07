اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم في أم درمان تجبر سودانيين على مغادرة منازلهم

ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرًا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي، فيما يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.