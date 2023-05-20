"لم تُدِنْهُ إلى الآن".. الهند تتعهد ببذل ما في وسعها لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا

وامتنعت الهند التي تربطها علاقة وثيقة قديمة بروسيا، عن إدانة غزو الأخيرة لأراضي أوكرانيا، كما تُعَد نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ العام الماضي وارداتها من نفطها بعد العقوبات التي فرضتها دول غربية على استيراد الخام الروسي.