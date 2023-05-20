"لم تُدِنْهُ إلى الآن".. الهند تتعهد ببذل ما في وسعها لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا

تَعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن نيودلهي ستقوم بكل ما في وسعها لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا؛ وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم (السبت)، في مدينة هيروشيما اليابانية.
وقال "مودي" متوجهًا إلى "زيلينسكي": "أتفهم الألم الذي تشعر به، وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين. يمكنني أن أؤكد لك أننا (الهند وأنا شخصيًّا)، سنقوم بكل ما في وسعنا لحل ذلك"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وامتنعت الهند التي تربطها علاقة وثيقة قديمة بروسيا، عن إدانة غزو الأخيرة لأراضي أوكرانيا، كما تُعَد نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ العام الماضي وارداتها من نفطها بعد العقوبات التي فرضتها دول غربية على استيراد الخام الروسي.