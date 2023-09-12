الأردن.. مسؤول بـ "العقبة" يكشف السبب وراء حالات الاختناق بالميناء الجنوبي

وأكّد أن سلطة منطقة العقبة قامت بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في الموانئ الجنوبية، حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكروغرام/ متر مكعب خلافاً للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة، إضافة إلى سيادة ظروف جوية ساكنة تماماً أدت إلى تراكم الأغبرة بالأجواء المحيطة في المنطقة.