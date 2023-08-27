اليمن: بعد قيادي بارز في أبين.. القبض على عنصرين من تنظيم القاعدة في شبوة

وأكدت المصادر أنه وبعد ورود معلومات عن قيام عنصرين من القاعدة باختطاف طقم تغذية تابع لقوات دفاع شبوة، تم إصدار أوامر للقوات بالانتشار في المناطق المحيطة بعملية الاختطاف، وهو ما أفشل محاولة العنصرين الفرار بالطقم وأُلقي القبض عليهما”.