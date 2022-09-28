9 قتلى و32 جريحًا في قصف إيراني لشمال العراق

وأضافت أن القصف الإيراني طال مخيم آزادي، الذي يؤوي نساء وأولاد أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران، وأسفر عن إصابة سيدة حامل أجهضت بعد نقلها إلى مستشفى كويسنجق، ثم نقلت السيدة في حالة حرجة إلى مستشفيات أربيل.