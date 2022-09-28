9 قتلى و32 جريحًا في قصف إيراني لشمال العراق

أودى قصف إيراني على إقليم كردستان شمال العراق، اليوم "الأربعاء"، بحياة 9 أشخاص، وأصاب 32 آخرين.
وأوضح وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، أن طائرات مسيرة إيرانية قصفت 3 مواقع تابعة لحزب "كوملة" الكردي الإيراني المعارض لطهران، في ناحية عربد جنوب مدينة السليمانية شمال العراق؛ وفقًا لشبكة "رووداو" الكردية.
من ناحيتها بيّنت "رووداو" أن امرأة "55 سنة"، ورجلًا "33 سنة" فارقا الحياة جراء إصابتهما في القصف الإيراني.
وأضافت أن القصف الإيراني طال مخيم آزادي، الذي يؤوي نساء وأولاد أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني – إيران، وأسفر عن إصابة سيدة حامل أجهضت بعد نقلها إلى مستشفى كويسنجق، ثم نقلت السيدة في حالة حرجة إلى مستشفيات أربيل.
من جهتها طالبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، بضرورة وقف الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان فورًا.