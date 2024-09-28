اتصال مقطوع وحزب صامت والعنوان "عدم يقين".. مصير "حسن نصر الله" قد يظلّ مجهولًا لأيام

ولو لم يكن نصر الله في الموقع الذي تعرّض للهجوم، لكان من المرجح أن يُصدِر حزب الله أدلة أو بيانًا، ومع ذلك فإن صمت الجماعة المدعومة من إيران يشير إلى "عدم اليقين"؛ وفق تقديرات صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.