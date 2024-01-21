أمريكا تتعامل بجدية بالغة مع استهداف قواتها في العراق بالصواريخ البالستية

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن "فصائل مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ بالستية وصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق في وقت متأخر السبت، ما أدى إلى إصابة عراقي واحد وإصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية"، وفقًا لـ"فرانس برس".