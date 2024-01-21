أمريكا تتعامل بجدية بالغة مع استهداف قواتها في العراق بالصواريخ البالستية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، أنها تتعامل بجدية بالغة مع الهجوم الذي شنته فصائل مدعومة من إيران أمس على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في غرب العراق.
وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن "فصائل مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ بالستية وصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق في وقت متأخر السبت، ما أدى إلى إصابة عراقي واحد وإصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانب آخر، قال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر: "لقد كان هجومًا خطيرًا للغاية، باستخدام صواريخ بالستية شكلت تهديدًا حقيقيًا".
وأضاف "فاينر" خلال ظهوره في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "سنرد... من خلال إقامة الردع في حالات مماثلة ومحاسبة هذه الجماعات التي تواصل مهاجمتنا".