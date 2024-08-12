حذرت من خطر حقيقي.. الحكومة الكندية تحث رعاياها على مغادرة لبنان

ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الكنديين يعيشون في لبنان الذي يشهد قصفاً متبادلاً على نحو شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل، في عمليات يقول الحزب إنها لدعم حليفته حركة حماس وإسنادها، وفقاً لسكاي نيوز عربية .