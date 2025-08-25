إيران تتوعد برد شامل إذا فُعّلت "آلية الزناد".. وتصف الدور الأوروبي بالمدمّر

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جميع السيناريوهات ستكون مطروحة في حال أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية "الزناد"، والتي تقضي بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستغيّر الظروف بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية نقلتها وكالة "إيسنا"، إن طهران لا ترى في التهديدات خطوة بنّاءة، مشددًا على استعداد بلاده للحوار، ولكن "ليس تحت السيف".
ووصف بقائي خطوة اللجوء إلى "سناب باك" بأنها غير قانونية وغير منطقية، مضيفًا أن البرنامج النووي الإيراني لم يعد يجب أن يُطرح في مجلس الأمن بعد مرور عشر سنوات على القرار 2231.
وأشار إلى أن طهران التزمت بالاتفاق النووي، وأن انسحاب واشنطن وعدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم هو ما دفع إيران لتقليص التزاماتها، مؤكدًا أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها القانونية تحت أي ضغط.
وانتقد بقائي الدور الأوروبي في المفاوضات، واصفًا إياه بـ"المدمّر"، ومشيرًا إلى أن تصريحات المستشار الألماني الأخيرة أسهمت في تشويه صورة بلاده لدى الشارع الإيراني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن محاولات إضعاف إيران "مجرد أوهام"، وأن بلاده مستعدة للمفاوضات شرط احترام المتبادل للحقوق والالتزامات.