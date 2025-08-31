محادثات استراتيجية لإعادة تشكيل النظام العالمي.. هل تنجح قمة شنغهاي في مواجهة الهيمنة الغربية؟

واستقبل شي جين بينغ قادة دول مثل الهند، وتركيا، وروسيا في لقاءات ثنائية على هامش القمة، التي تُعد الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001. وتضم منظمة شنغهاي، التي تجمع عشر دول أوراسية، قوى إقليمية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. واللقاء بين شي وبوتين، اللذين يرتبطان بشراكة غير محدودة، يعكس تصميمًا على مواجهة الضغوط الأمريكية، خاصة بعد فرض واشنطن تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات دلهي من النفط الروسي، وهذه الخطوة أثارت تساؤلات حول تأثير السياسات الأمريكية على التحالفات العالمية، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.