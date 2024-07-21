خصم تحوَّل إلى داعم كبير.. مَنْ هو "دي فانس" مرشح "ترامب" لنائب الرئيس؟

وكان "فانس" في السابق ناقدًا لاذعًا لترامب، وسبق أن وصفه بأنه "إما غبي خبيث، أو هتلر أمريكا"، لكنه انقلب رأسًا على عقب في موقفه، وأصبح من أكبر داعميه، وحصل على دعم ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2022 بـ"تبنيه الكامل لسياسته، ومزاعمه بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية".