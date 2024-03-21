"إذا أردنا السلام علينا الاستعداد للحرب".. القادة الأوروبيون يبحثون تعزيز قدرات بلادهم العسكرية

ويتوقع أن يتركز النقاش حول سبل دفع المصرف الأوروبي للاستثمار، وهو بمثابة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز تمويل القطاع العسكري والدفاعي، حيث يقتصر تمويل المصرف إلى الآن على عدد محدود من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مدنيًا وعسكريًا.