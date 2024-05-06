إسرائيل أمرتهم بالانتقال لمنطقة مكتظة.. نازحو رفح: المغادرة موت والبقاء إبادة

ووسط الأمطار، وفيما بدأ بعض النازحين في ترتيب مقتنياتهم استعدادًا للانتقال، تساءل عبدالرحمن أبو جزر (36 عاماً): "إلى أين يمكن أن نذهب لا نعلم، مناطق المواصي لا يوجد فيها أماكن، هي مكتظة بالنازحين، وأيضاً لا يوجد فيها مدارس لاستيعاب آلاف المواطنين. أنا وعائلتي 13 شخصاً"، مضيفاً: "زوجة عمي معنا وهي مريضة، وتغسل كلى في مستشفى النجار، والمستشفى أيضاً ضمن منطقة الاخلاء، فكيف سنتصرف معها؟، خصوصًا أنه لا يوجد في المواصي مستشفيات وبعيدة عن أي خدمات، هل ننتظرها حتى تموت من دون أن نتمكن من عمل شيء لإنقاذها".