الحوثيون وراء تفجير كابلات الاتصالات التي تربط شبه الجزيرة العربية بإفريقيا

وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" خللاً في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر؛ ما أثر في نظام الكابلات بإفريقيا. وذكرت أن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمرّ عبر البحر الأحمر توقف عن العمل؛ ما أثر في تدفق المعلومات بين إفريقيا وأوروبا.