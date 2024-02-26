الحوثيون وراء تفجير كابلات الاتصالات التي تربط شبه الجزيرة العربية بإفريقيا

أفادت مصادر بأن جماعة الحوثيين وراء تفجير خطوط الاتصالات الممتدة تحت البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، التي تربط بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا.
وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" خللاً في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر؛ ما أثر في نظام الكابلات بإفريقيا. وذكرت أن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمرّ عبر البحر الأحمر توقف عن العمل؛ ما أثر في تدفق المعلومات بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضحت مصادر أن 4 كابلات للاتصالات البحرية تعرضت للضرر، مشيرة إلى أن إصلاح الخطوط المتضررة قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وكشف التقييم الأوليّ أن الأضرار اللاحقة بالكابلات كبيرة جدًّا، لكن ليست خطيرة، وأضافت بأن ذلك سيؤثر في الاتصالات بين أوروبا وآسيا.
وأقرت "سيكوم" بوجود مشكلات في نظام الكابل الخاص بها إلا أنها لم تفصح عن سبب معيَّن.
وتطلق جماعة الحوثي اليمنية صواريخ وطائرات مُسيَّرة مُحمَّلة بمواد متفجرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ الـ19 من نوفمبر الماضي احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة.
وأرسل الحوثيون الأسبوع الماضي إشعارات رسمية لمسؤولي الشحن وشركات التأمين بشأن ما وصفوه "حظر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا من الإبحار في المياه القريبة من المنطقة".
وهددت الجماعة بأنها ستُدخل غواصات إلى الخدمة من أجل تنفيذ هجماتها في البحر الأحمر؛ ما أثار مخاوف بشأن استهداف خطوط الإنترنت التي تمرُّ عبره.