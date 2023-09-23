نفي ليبي لأرقام "الصحة العالمية" عن "جثث درنة".. ومظاهر للتعافي من الكارثة

الخدمات الصحية بدأت في التحسُّن بشكل ملحوظ عن الفترة الأولى للإعصار؛ بسبب توافد أعداد كبيرة ومتواصلة من فرق الإغاثة الطبية وغير الطبية من الداخل والخارج، وحرصت الوزارة على توفير لقاحات وتطعيمات ضد الإصابة بأمراض التيفود والحصبة والكبد الوبائي؛ ما حسّن من الوضع على الأرض، وبدأت المدينة في التعافي، في الوقت الذي كان هناك تخوف من انتشار الأوبئة بعد بقاء عدد كبير من الجثث دون دفن عقب الإعصار.