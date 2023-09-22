"أشهر مقبلة صعبة".. هجوم على مقرّ للأسطول الروسي ومواقع أوكرانية تقصف

وتزامنًا قال حاكم إقليمي: إن شخصًا واحدًا على الأقلّ قُتل في قصف روسي لمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، وقال الحاكم "أولكسندر بروكودين" على تطبيق "تليغرام": إن رجلًا يبلغ من العمر 25 عامًا قُتل، وأصيب آخر عندما تعرّضت أحياء سكنية في المدينة القريبة من خطّ المواجهة للقصف. وأضاف: أن القصف تسبّب في نشوب حريق في منزل ومرآب.