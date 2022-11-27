"نظام دموي قاتل للأطفال".. ابنة شقيقة "خامنئي" تدعو دول العالم لقطع علاقاتها بإيران

دعت فريدة مرادخاني ابنة شقيقة الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، الحكومات الأجنبية لقطع كل علاقاتها بطهران؛ بسبب حملة القمع العنيفة التي تقوم بها السلطات لكبح احتجاجات حاشدة أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني وهي قيد احتجاز الشرطة.
وقالت فريدة مرادخاني في مقطع فيديو: "أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال. هذا النظام ليس وفيًا لأي من مبادئه الدينية، ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة"، وفقاً لـ"رويترز".
وحظي مقطع فيديو فريدة مرادخاني، وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة في المعارضة وتزوج شقيقة "خامنئي"، بانتشار واسع على الإنترنت بعد ما ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" عن اعتقالها في 23 نوفمبر.