"نظام دموي قاتل للأطفال".. ابنة شقيقة "خامنئي" تدعو دول العالم لقطع علاقاتها بإيران

وقالت فريدة مرادخاني في مقطع فيديو: "أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال. هذا النظام ليس وفيًا لأي من مبادئه الدينية، ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة"، وفقاً لـ"رويترز".