ماكرون يدعو لعقد اجتماع طارئ للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب

ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن الإليزيه قولها إن من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا جديدًا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد؛ احتجاجًا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.