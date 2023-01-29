"زيلينسكي": الوضع صعب جداً بشرق أوكرانيا.. ونحتاج لأسلحة وإمدادات جديدة

واتسمت مؤخراً الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث اضطر الجيش الروسي إلى التخلي عن خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر، بالهدوء مقارنة بخطوط المواجهة في شرق البلاد حيث يدور قتال عنيف، لكن القصف من الجانبين لم يتوقف كما استُؤنف القتال هذا الأسبوع في منطقة زابوريجيا.