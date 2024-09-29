هكذا كان "نصرالله" مراقَبًا من إسرائيل.. "شخص" سلَّم عليه ووضع مادة غير مرئية.. ومخبر أبلغ بالموقع

كشفت تفاصيل جديدة عن عملية تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية ببيروت.
وأوضحت قناة "الحدث" أن "شخصًا" عاد يوم الاثنين الماضي من إيران إلى بيروت، والتقى نصرالله، ومنذ ذلك اللقاء أصبح نصرالله مراقَبًا بدقة من قِبل إسرائيل.
وأشارت إلى أن الشخص الذي التقى نصرالله، وبمجرد السلام عليه، وضع مادة غير مرئية عليه؛ فأصبح لدى إسرائيل إمكانية مراقبة نصرالله عبر شبكة الرصد.
وأضافت بأن المرحلة الثانية تمثلت في وجود مخبر، رصد عملية وصول موكب نصرالله للموقع، وإبلاغ مُشغِّليه بالمعلومات.
وأوضحت أن إسرائيل رصدت عددًا من النقاط التي تتمثل في وجود قيادات حزب الله في مكان واحد، وتم تعليمهم (أي مسحهم سابقًا)، وبعد وقوف النقاط لمدة دقيقتين (أي إنهم موجودون في المبنى) تم إصدار أمر القصف للموقع.