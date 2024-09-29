هكذا كان "نصرالله" مراقَبًا من إسرائيل.. "شخص" سلَّم عليه ووضع مادة غير مرئية.. ومخبر أبلغ بالموقع

وأوضحت أن إسرائيل رصدت عددًا من النقاط التي تتمثل في وجود قيادات حزب الله في مكان واحد، وتم تعليمهم (أي مسحهم سابقًا)، وبعد وقوف النقاط لمدة دقيقتين (أي إنهم موجودون في المبنى) تم إصدار أمر القصف للموقع.