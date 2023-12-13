مدمرة أمريكية تسقط "مسيرة" حوثية استهدفتها في البحر الأحمر

أعلن مسؤولٌ دفاعي أمريكي، أن المدمرة البحرية الأمريكية "ماسون" أسقطت، اليوم "الأربعاء"، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن في اتجاه المدمرة التي كانت تتحرّى تقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول أن المدمرة "ماسون" أن الحوثيين هاجموا السفينة التجارية "أردمور إنكاونتر" بزوارق، ثم أطلقوا صاروخين لم يصيبا السفينة.
وأوضح أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار أو إصابات، وواصلت طريقها.
وجاء الحادث بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين استهداف ناقلة تجارية نرويجية، كانت متجهة إلى إسرائيل، بعد رفض طاقمها جميع النداءات التحذيرية.