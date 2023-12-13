مدمرة أمريكية تسقط "مسيرة" حوثية استهدفتها في البحر الأحمر

أعلن مسؤولٌ دفاعي أمريكي، أن المدمرة البحرية الأمريكية "ماسون" أسقطت، اليوم "الأربعاء"، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن في اتجاه المدمرة التي كانت تتحرّى تقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية في البحر الأحمر.