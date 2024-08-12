مَنْ هو "السنوار" المطلوب الأول لـ"تل أبيب" رئيس حركة "حماس" الجديد؟

في عام ١٩٨٨ اعتقلته إسرائيل بتهمة تأسيس جهاز الأمن الخاص بحماس، والمشاركة بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وقضى في السجن ٢٣ عامًا، لكنه استمر بالعمل مع الحركة من داخل السجن، وكان يتواصل مع قيادات الحركة ويوجههم.