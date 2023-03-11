أمريكا والاتحاد الأوروبي ينزعان فتيل خلاف تجاري بينهما

وأوضح الزعيمان بعد مباحثاتهما في المكتب البيضاوي، أن المفاوضات ستبدأ حول منح "منتجي المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي" حق الدخول إلى السوق الأمريكية، بموجب خطة "بايدن" لتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".