أمريكا والاتحاد الأوروبي ينزعان فتيل خلاف تجاري بينهما

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (السبت)، تحقيق تقدم في نزع فتيل خلاف تجاري عبر الأطلسي، بعد لقائهما في البيت الأبيض؛ حيث جددا أيضًا التزامهما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وأوضح الزعيمان بعد مباحثاتهما في المكتب البيضاوي، أن المفاوضات ستبدأ حول منح "منتجي المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي" حق الدخول إلى السوق الأمريكية، بموجب خطة "بايدن" لتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتعهد "بايدن" وأورسولا فون دير لايين بالتنسيق بشكل عام بينما يركز اقتصادا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صناعة السيارات الكهربائية وقطاعات خضراء أخرى.