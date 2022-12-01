فرنسا تستنكر استدعاء إيران لسفيرها في طهران

أعربت فرنسا اليوم (الخميس) عن استيائها من استدعاء سفيرها في طهران نيكولا روش إلى وزارة الخارجية الإيرانية.
واستنكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ردًا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 نوفمبر قرارًا يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران، وفقًا لـ"فرانس برس".
وجددت إدانة باريس الشديدة للقمع المستمر والاعتداءات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي نيكولا روش، أمس.