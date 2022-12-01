فرنسا تستنكر استدعاء إيران لسفيرها في طهران

واستنكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ردًا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 نوفمبر قرارًا يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران، وفقًا لـ"فرانس برس".