"الصحة الفلسطينية" تعلن توقف معظم المستشفيات بعد اجتياح الاحتلال لرفح

وفي سياق متصل، أشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الأطقم الطبية أُنهكت واستُنزفت في ظل العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمرضى، وعدم القدرة على استيعاب نحو نصف مليون مريض وجريح بحاجة عاجلة للعلاج.