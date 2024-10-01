الحرب النووية.. خبراء: هذا ما سيحدث في أوروبا لو فعلها بوتين

وكان بوتين قد كشف الأربعاء الماضي عن خطط لـ"توسيع" قواعد استخدام الأسلحة النووية، بشكل يسمح لروسيا باللجوء إليها في حال تعرضها لهجوم جوي "مكثف"، وحتى ضد دول لا تحوز عليها، في حال كانت مدعومة من قوى نووية. ويُعَد ذلك إشارة إلى أوكرانيا التي لا تمتلك سلاحًا نوويًّا.