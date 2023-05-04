الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين في تصعيد الحرب

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، روسيا اليوم (الخميس)، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا.
وقال "بوريل" خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين بشؤون التنمية: "ندعو روسيا إلى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد في الحرب، فهذا الأمر يثير قلقنا؛ لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيدٍ من الجنود وشن مزيدٍ من الهجمات ضد أوكرانيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "رأيت صورًا واستمعت إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لقد أكد عدم ضلوع أوكرانيا".