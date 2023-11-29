كمية من الوقود وعشرات شاحنات المساعدات تصل إلى شمال غزة

وأشار إلى أنه من أجل التمكن من تلبية النطاق الهائل من الاحتياجات، دعا العاملين في مجال الإغاثة إلى إعادة فتح مزيد من المعابر فورًا، بما في ذلك عودة ودخول البضائع التجارية إلى غزة.