"بايدن" بصحة جيدة رغم إزالة "ورم" جلدي من صدره لإخضاعه لفحص مخبري

وقال الطبيب كيفن أوكونور؛ في تقريره، إنّ "الرئيس بايدن لا يزال يتمتّع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وقادرٌ على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية، ورئيس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة".