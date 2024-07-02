"الذخائر ناقصة".. الجيش الإسرائيلي يطالب بهدنة في غزة إذا اندلعت حرب مع "حزب الله"

وقال إيال هولاتا، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي حتى أوائل العام الماضي، والذي يتحدث بانتظام مع كبار المسؤولين العسكريين: "الجيش يؤيد تمامًا صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار"، مضيفاً: "يعتقدون أنه يمكنهم دائمًا العودة والاشتباك عسكريًا مع حماس في المستقبل. ويفهمون أن التوقف في غزة يجعل من المرجح حدوث تهدئة في لبنان. كما أن لديهم ذخائر وقطع غيار وطاقة أقل مما كان لديهم من قبل - لذلك يعتقدون أيضًا أن التوقف في غزة يمنحنا المزيد من الوقت للاستعداد في حالة اندلاع حرب أكبر مع حزب الله".