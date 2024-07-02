"الذخائر ناقصة".. الجيش الإسرائيلي يطالب بهدنة في غزة إذا اندلعت حرب مع "حزب الله"

يطالب قادة الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، في حال اندلاع حرب أكبر في لبنان؛ بسبب نقص الذخيرة، مؤكدين أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لتحرير حوالي 120 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين، أحياء وأمواتا، في غزة.
وقال ستة مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين إلى صحيفة "نيويورك تايمز": "إن قادة الجيش الذين يفتقرون إلى التجهيزات اللازمة لمواصلة القتال بعد أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ عقود، يعتقدون أن قواتهم بحاجة إلى وقت للتعافي في حال اندلاع حرب برية ضد حزب الله".
وذكر المسؤولون، الذين تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الأمنية الحساسة، أنه يمكن أن تسهل الهدنة مع "حماس" التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، الذي أعلن أنه سيواصل ضرب شمال إسرائيل حتى توقف إسرائيل القتال في قطاع غزة.
وتتكون القيادة العسكرية الإسرائيلية، المعروفة باسم منتدى هيئة الأركان العامة، من حوالي 30 جنرالاً كبيرًا، من بينهم رئيس الأركان، الفريق هرتزي هليفي، وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية، ورئيس الاستخبارات العسكرية.
ويعكس موقف الجيش من وقف إطلاق النار تحولًا كبيرًا في تفكيره خلال الأشهر الماضية، حيث أصبح من الواضح أن بنيامين نتنياهو يرفض وضع أو الالتزام بخطة لما بعد الحرب، وقد خلق هذا القرار أساسًا فراغًا في السلطة في المنطقة، مما أجبر الجيش على العودة والقتال في أجزاء من غزة كان قد أخلاها بالفعل من مقاتلي "حماس".
وقال إيال هولاتا، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي حتى أوائل العام الماضي، والذي يتحدث بانتظام مع كبار المسؤولين العسكريين: "الجيش يؤيد تمامًا صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار"، مضيفاً: "يعتقدون أنه يمكنهم دائمًا العودة والاشتباك عسكريًا مع حماس في المستقبل. ويفهمون أن التوقف في غزة يجعل من المرجح حدوث تهدئة في لبنان. كما أن لديهم ذخائر وقطع غيار وطاقة أقل مما كان لديهم من قبل - لذلك يعتقدون أيضًا أن التوقف في غزة يمنحنا المزيد من الوقت للاستعداد في حالة اندلاع حرب أكبر مع حزب الله".
ومن غير الواضح إلى أي مدى أعربت القيادة العسكرية مباشرة عن وجهات نظرها لـ"نتنياهو" في محادثات خاصة، ولكن كانت هناك لمحات عن إحباطها في العلن، وكذلك عن إحباط رئيس الوزراء من الجنرالات، ويخشى "نتنياهو" من أن تؤدي الهدنة التي تبقي "حماس" في السلطة إلى انهيار ائتلافه، حيث أعلن بعض أعضائه أنهم سيغادرون التحالف إذا انتهت الحرب ببقاء حماس دون هزيمة.
وحتى وقت قريب، كانت المؤسسة العسكرية تؤكد علنًا أنه من الممكن تحقيق الهدفين الرئيسيين للحكومة في الحرب في وقت واحد: هزيمة "حماس" وإنقاذ الرهائن الذين أسرتهم "حماس" وحلفاؤها خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والآن، خلصت القيادة العسكرية العليا إلى أن الهدفين متنافيان، بعد عدة أشهر من بدء الشكوك لدى الجنرالات.
ومنذ غزو غزة في أكتوبر، تغلبت إسرائيل على جميع كتائب "حماس" تقريبًا واحتلت معظم أراضيها في مرحلة ما من الحرب، ولكن لا يزال ما يقرب من نصف الرهائن البالغ عددهم 250 رهينة الذين تم أخذهم إلى غزة في أكتوبر في الأسر، وتخشى القيادة العليا أن يؤدي المزيد من العمل العسكري لتحريرهم إلى المخاطرة بقتل الآخرين.
ومع رفض "نتنياهو" علنًا الالتزام إما باحتلال غزة أو نقل السيطرة إلى قادة فلسطينيين بديلين، يخشى الجيش من حرب أبدية يتم فيها استنزاف طاقاته وذخائره تدريجيًا حتى مع بقاء الرهائن في الأسر ولا يزال قادة "حماس" مطلقي السراح، وفي مواجهة هذا السيناريو، يبدو أن الإبقاء على حماس في السلطة الآن مقابل استعادة الرهائن هو الخيار الأقل سوءًا بالنسبة لإسرائيل، بحسب ما قال "هولاتا"، ووافق على ذلك أربعة مسؤولين كبار تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وعندما طُلب من الجيش التعليق على ما إذا كان يؤيد الهدنة، أصدر بيانًا لم يتناول السؤال بشكل مباشر، وقال البيان: "إن الجيش يسعى إلى تدمير القدرات العسكرية والتنظيمية لحماس، وعودة الرهائن، وعودة المدنيين الإسرائيليين من الجنوب والشمال بأمان إلى ديارهم"، ولكن في بيانات ومقابلات أخرى حديثة، قدم القادة العسكريون تلميحات علنية عما خلصوا إليه في محادثات خاصة.
وقال العميد دانييل هاجاري، المتحدث الرئيسي باسم الجيش، في مقابلة تلفزيونية في 19 يونيو (حزيران): "إن من يعتقدون أن بإمكاننا القضاء على حماس مخطئون، فحماس فكرة. وحماس حزب سياسي. وإنها متجذرة في قلوب الناس"، وأضاف "هاجاري"، في انتقاد مبطن لـ"نتنياهو": "إن الإيحاء بخلاف ذلك هو رمي الرمال في عيون الجمهور، وما يمكننا فعله هو إقامة شيء آخر، شيء يحل محلها، شيء يجعل السكان يعرفون أن هناك شخصًا آخر يوزع الطعام، شخصًا آخر يقدم الخدمات العامة. من هو ذلك الشخص، ما هو ذلك الشيء - هذا أمر يقرره صانعو القرار".
ووفقًا لأربعة مسؤولين عسكريين، يقل عدد جنود الاحتياط الذين يلتحقون بالخدمة، كما أن الضباط أصبحوا يفتقرون بشكل متزايد إلى الثقة في قادتهم، وسط أزمة ثقة في القيادة العسكرية ناجمة جزئيًا عن فشلها في منع الهجوم الذي قادته "حماس" في أكتوبر.
ولا تحمل بعض الدبابات في غزة حمولة كاملة من القذائف، التي تحملها عادة، حيث يحاول الجيش الحفاظ على مخزوناته في حالة اندلاع حرب أكبر مع "حزب الله"، وفقًا لضابطين، وأكد خمسة مسؤولين وضباط أن الجيش يعاني من نقص في القذائف، كما يفتقر الجيش إلى قطع الغيار لدباباته وجرافاته العسكرية ومركباته المدرعة، وفقًا لعدة مسؤولين من هؤلاء.