عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمرّ على غزة يرتفع لـ41455 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ353 على التوالي؛ إلى 41455 شهيدًا، ونحو 95878 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.