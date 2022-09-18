بسبب الفساد.. الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق دفع 7,5 مليار يورو للمجر

وأطلقت بروكسل حيال المجر، في أبريل (نيسان) الماضي آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية، التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.