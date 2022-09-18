بسبب الفساد.. الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق دفع 7,5 مليار يورو للمجر

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأحد) على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر؛ بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
وذكر المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان، في مؤتمر صحافي، أن المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناءً على ذلك، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي، الهيئة الممثلة للدول الأعضاء، التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية، ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا، إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
وأطلقت بروكسل حيال المجر، في أبريل (نيسان) الماضي آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية، التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.