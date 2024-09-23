السودان على حافة كارثة.. انتشار الحمى والكوليرا يهدد حياة الآلاف والنظام الصحي ينهار

وأوضحت النقابة أنّ الوضع في مناطق مثل الجريف غرب وشمبات، وأجزاء أخرى من الخرطوم، لا يختلف كثيرًا عن جنوب الحزام، مشيرة إلى انهيار شامل للخدمات الصحية هناك، كما أن الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق واسعة في السودان، زادت من تفاقم الأزمة الصحية بسبب المياه الراكدة التي أصبحت بيئة مثالية لانتشار الأمراض.