"حزب الله" يؤكد مقتل "حسن نصر الله"

أكد "حزب الله" مقتل زعيمه "حسن نصرالله" ناعيًا إياه في بيان اليوم، عقب إعلان إسرائيل في وقت سابق اليوم مقتل حسن نصر الله، بعد قصف مقار للحزب أمس الجمعة.
وقال الحزب في بيانه إن المعركة ضد إسرائيل مستمرة.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن -رسميًّا- مقتل حسن نصرالله زعيم "حزب الله" بعد قصف مقار للحزب أمس الجمعة.
وأكد أفيخاي أدرعي؛ في بيان له على منصة "إكس"، مقتل حسن نصر الله، زعيم تنظيم "حزب الله" وأحد مؤسسيه، ومقتل علي كركي قائد جبهة الجنوب في الحزب وعدد آخر من القادة في "حزب الله".