"حزب الله" يؤكد مقتل "حسن نصر الله"

أكد "حزب الله" مقتل زعيمه "حسن نصرالله" ناعيًا إياه في بيان اليوم، عقب إعلان إسرائيل في وقت سابق اليوم مقتل حسن نصر الله، بعد قصف مقار للحزب أمس الجمعة.