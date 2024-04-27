أمريكا: الحوثيون أصابوا سفينة بريطانية لكنها واصلت الإبحار

وأفادت القيادة، في بيان بأن، الحوثيين أطلقوا الصواريخ من مناطق سيطرتهم في اليمن على السفينتين، وأن السفينة البريطانية "أندروميدا ستار" لحقت بها "أضرار طفيفة" لكنها واصلت الإبحار نحو وجهتها.