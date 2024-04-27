أمريكا: الحوثيون أصابوا سفينة بريطانية لكنها واصلت الإبحار

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم "السبت"، أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر، أمس، وأصابوا إحداها "بأضرار طفيفة".
وأفادت القيادة، في بيان بأن، الحوثيين أطلقوا الصواريخ من مناطق سيطرتهم في اليمن على السفينتين، وأن السفينة البريطانية "أندروميدا ستار" لحقت بها "أضرار طفيفة" لكنها واصلت الإبحار نحو وجهتها.
وذكرت أنه لم يتمّ الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى في صفوف السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين "يحيى سريع" أعلن في وقت متأخر من يوم الجمعة استهداف السفينة النفطية البريطانية بصواريخ بحرية؛ ما أدّى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".